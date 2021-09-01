Вашингтон, 1 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст хочет вернуться к своей жене, модели Ким Кардашьян. Об этом 1 сентября пишет издание The Sun, ссылаясь на свой источник.

Piotr Drabik Канье Уэст

По данным СМИ, Уэст «хочет снова быть вместе» с Кардашьян после её появления в свадебном платье на презентации альбома рэпера под названием Donda. «Он видит их двоих вместе и хочет сделать это реальностью», — сообщает инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала заявление на расторжение брака. На данный момент они официально ещё не разведены.