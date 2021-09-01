Москва, 1 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. 1 сентября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что бывшему комментатору телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили одну из руководящих должностей в Российском Футбольном Союзе (РФС). Также об этом сообщил журналист и телекомментатор Константин Генич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нобель Арустамян

Нобель Арустамян покинул телеканал «Матч ТВ» по собственному желанию в конце августа после интервью с 32-летним российским полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. По словам журналиста, его не устроил формат получившегося разговора, рамки которого были ограничены телеканалом. Арустамян покинул «Матч ТВ» после выпуска интервью в эфир, так как журналист просил редакцию телеканала не делать этого.

Нобель Арустамян занимается комментаторской и журналистской деятельностью с 2005-м году, когда был зачислен в штат постоянных сотрудников «Радио Спорт». Спустя несколько лет журналист перебрался на телеканал НТВ+. В 2016-м году Арустамян стал сотрудником «Матч ТВ», где регулярно освещал знаковые события различных мировых чемпионатов.