Сыктывкар, 1 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Сыктывкаре сегодня, 1 сентября, на территории Свято-Вознесенского храма открылась православная школа. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр национальной политики Коми Роман Носков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православная церковь

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«В силах каждого из нас, будь то родители, наставники, педагоги, привить нашим детям духовно-нравственные и общечеловеческие ценности, такие как любовь, сострадание, доброта. Абсолютно уверен, что в каждом маленьком детском сердце пробудятся эти истинные чувства», — прокомментировал событие Носков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за парты сели 102 тысячи школьников.