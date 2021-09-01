Москва, 1 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В первый день трансляция второго федерального просветительского марафона «Новое Знание» собрала 22 млн просмотров, сообщили 1 сентября в пресс-службе мероприятия.

Цитата из YouTube Марафон «Новое знание»

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Марафон проводится с 1 по 3 сентября для ознакомления зрителей с достижениями России в различных областях, а также — с выдающимися представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями и лидерами бизнеса.

В ближайшие дни на площадках марафона выступят те, кто добился выдающихся успехов в своих сферах — в России и за рубежом.

Открыл мероприятие президент страны Владимир Путин встречей со школьниками на площадке Всероссийского детского центра «Океан» (Приморский край). Глава государства поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года, рассказал о проблеме качества информации в интернете и прокомментировал перезагрузку общества «Знание».

"Трансляции первого дня II Просветительского марафона «Новое Знание» набрали 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе.

В шести городах выступили 48 спикеров: государственные деятели, бизнесмены, представители культуры, науки, искусства, спортсмены. Их выступления составили в общей сложности более 48 часов контента. К их выступлениям подключились более миллиона учащихся из российских школ.