«Президент Украины Левински» — телеканал США дал Зеленскому «повышение»
Вашингтон, 1 сентября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский получил своеобразное «повышение» в должности от американского спутникового канала C-SPAN.
Цитата из х/ф «Оно». Реж. Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада
Клоун
Канал в опубликованной 1 сентября текстовой подводке сообщил своим зрителям, что шеф Пентагона Ллойд Остин проводит встречу с украинским «президентом Левински».
Напомним, в США фамилия Левински прочно ассоциируется с сексуальным скандалом, в ходе которого вскрылась супружеская измена президента Билла Клинтона и его интимная связь с 22-летней стажёркой администрации Моникой Левински.
Повлечёт ли эта ошибка приём Зеленского на работу в Белый дом, пока неизвестно.