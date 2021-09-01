Вашингтон, 1 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Представители бренда Infinity G8ds обвиняют рэпера Канье Уэста в краже их логотипа. Об этом 1 сентября сообщает издание Peopletalk.

Скриншот с Instagram Логотип бренда Infinity G8ds

По мнению команды Infinity G8ds, изображение, которое рэпер использовал для мерчандайза своего нового альбома Donda, похоже на логотип их компании. Как отмечают представители бренда, артист лишь немного сузил символ звезды Давида, а также убрал знак бесконечности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Soulja Boy назвал Канье Уэста «трусом». Причиной этого заявления стало отсутствие имени музыканта в полных титрах альбома Donda, несмотря на его участие в записи пластинки Уэста.