Москва, 1 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 28-летний российский фланговый атакующий полузащитник Резиуан Мирзов, выступающий за московский «Спартак», с большой долей вероятности покинет «красно-белых» до закрытия трансферного окна. Как сообщает издание «Чемпионат», на Мирзова претендуют «Химки» и «Ростов», намеренные взять российского футболиста в годичную аренду.

Soccer.ru Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов

В прошедшем сезоне Мирзов, выступая за «Химки» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» 18 июля 2019 года за 4 миллиона евро. На данный момент стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро. Соглашение Мирзова с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.