Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Студия DC назвала дату премьеры мультфильма Injustice, в основу которого легли серия видеоигр и комиксы. Об этом 1 сентября сообщил портал Comcibook.

Бэтмен

Фильм выйдет на дисках Blu-ray 4K Ultra HD 19 октября 2021 года. Отмечается, что персонажей озвучивают актёры Дерек Филлипс (Найтвинг, Аквамен), Эдвин Ходж (Мистер Террифик, Убийца Крок), Оливер Хадсон (Пластичный человек), Фред Татаскьор (Капитан Атом) и Эндрю Моргадо (Мастер Зеркал).

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1433111669610369024

Для справки: в качестве продюсера проекта выступает режиссёр Рик Моралес, ранее работавший над сериалом «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона» (Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge). Должность режиссёра занял Мэтт Питерс («Тёмная Вселенная»), а сценариста — Эрни Альтбакер («Бэтмен: Тихо!»).