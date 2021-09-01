1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:18 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена не принимать участие в совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 сентября в социальной сети Facebook.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден просто выспался, поэтому пресс-конференция уже не нужна», — шутит Дмитрий К.

Многие пользователи были совершенно не удивлены, узнав о таком решении американского президента. Люди убеждены, что такого разворота событий и стоило ожидать, учитывая бессмысленность приезда Зеленского в США.

«Удивительно и неудивительно одновременно. Практически все были уверены, что Байден опрокинет Зеленского с совместной пресс-конференцией. Так оно и случилось. Видимо, на всей Земле был только президент Украины, который до последнего надеялся постоять рядом с американским лидером», — отмечает Вячеслав О.

Некоторые комментаторы отмечают, что американская сторона намеренно унизила украинского президента, иначе бы она поступила более тактично.

«Само собой. Комична ситуация, когда руководитель с подчинённым проводит пресс-конференцию, которая отражает их позиции по одному и тому же вопросу. Снова унизили на весь мир», — считает Дмитрий Б.

Часть людей считает, что Байден своим отказом попросту «послал» Зеленского куда подальше. Тем не менее граждане убеждены, что американский лидер поступил даже милосердно, потому что иные главы государств послали бы украинского президента ещё дальше.

«На дипломатическом языке такое отношение означает: «Пошёл вон!» А как иначе, если Зеленский уже который месяц настырно напрашивается в гости к Байдену? Любого бы он уже довёл до белого каления, а президент США держится молодцом, допустил Зелю до предбанника и накормил печенюшками», — пишет Александр Щ.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Ряд пользователей указывает на то, что никому больше не интересна судьба Украины. Даже Соединённые Штаты относятся к ней снисходительно, потому что получили от этой страны уже всё, что они хотели.

«Очередная победа украинских политиков! Либо же это поражение Байдена, по мнению украинских властей. А ведь говорили Киеву, что на них уже давно все плюнули и не хотят знать об украинских проблемах», — напоминает Даниил Т.

Нашлись и те, кто задался вопросом: а зачем Зеленский вообще решил ехать в Соединённые Штаты. Все эксперты ранее трубили в голос, что он не сможет снискать интереса со стороны американского лидера.

«Ну и зачем Зеленский поехал? Самолично забрать инструкции, которые так или иначе бы исполнял? Хотя, конечно, такая верность и неукоснительная исполнительность должна быть примером нашим российским чиновникам, то и дело не исполняющим наказы президента», — поделился своим мнением Николай А.

«С каким интересно настроем Зеленский возвращается на Родину. Более интересно только то, с каким настроем его будет встречать народ? Надо же спросить: «С чем приехал?» Думаю, это самое позорное турне Зеленского за всю недолгую историю его президентства. В этот раз он обогнал Порошенко, караулившего американского президента возле туалета», — написал Иван К.

Напомним, 1 сентября президент США Джозеф Байден решил не принимать участие в совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.