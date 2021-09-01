Вашингтон, 1 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. HBO Max опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Роковой патруль». Ролик был выложен 1 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

JasonParis HBO

В новом видео показали множество сцен продолжения одного из самых необычных сериалов на основе комиксов DC. «Нет такой вещи, как путешествия во времени», — заявляет в начале ролика персонаж Клиффорд Стил (Роботмен), которого играет Брендан Фрэйзер. Авторы сериала дают понять, что ему придётся отказаться от своих слов.

Напомним, премьера сериала «Роковой патруль» состоялась 15 февраля 2019 года, изначально его показывал потоковый сервис DC Universe, впоследствии шоу «переехало» на HBO Max. Первые три эпизода третьего сезона «Рокового патруля» зрители увидят 23 сентября 2021 года.