Лондон, 1 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Британский музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) выпустит 15-ый альбом. Он сообщил об этом 1 сентября в своём профиле в социальной сети Facebook.

Yancho Sabev Стинг на концерте

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsting%2Fposts%2F10158628933390292&display=popup&ref=plugin&src=post

Новый альбом Стинга называется The Bridge («Мост») — он выйдет на цифровых площадках 19 ноября 2021 года. Музыкант также поделился первым синглом с будущей пластинки под названием If Itʼs Love («Если это любовь»).

Добавим, что в трек-лист альбома The Bridge войдут десять композиций. А в состав Deluxe Edition добавятся ещё три дополнительных сингла.