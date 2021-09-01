Лондон, 1 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Британская культовая нью-вейв группа Duran Duran представили очередной сингл из грядущего альбома. Песня с говорящим названием «Anniversary» выпущена в честь 40-летнего юбилея группы, она доступная на всех стриминговых площадках, визуализация трека также есть на YouTube-канале группы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Участник группа Джон Тейлор дал комментарий перед выходом сингла: «Anniversary» — это особенная песня для нас. Мы хотели, чтобы смысл песни был максимально широким. Мы так долго играли и работали вместе, мы очень хорошо понимаем, что значит «быть вместе» и «оставаться вместе». 40 лет назад мы бы не подумали, что это достойно песни, но сегодня мы это понимаем!».

Напомним, что ранее коллектив представил два сингла к грядущему альбому «Future Past» — песня «Invisible» и коллаборация с японской рок-группой CHAI «More Joy!».