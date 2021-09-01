Москва, 1 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. TikTok-блогер Дина Саева стала гостем на свадьбе рэпера Моргенштерна. Она опубликовала фотографию с мероприятия в личном Instagram-аккаунте 31 августа.

Скриншот с YouTube Дина Саева

https://www.instagram.com/p/CTPz962DFOv/

На свадьбе Саеву сопровождал её молодой человек, имя которого она не раскрывает. Его лицо было полностью закрыто маской. Подписчики блогера уверены, что она состоит в отношениях с Даниилом Узенюком, младшим братом рэпера Элджея.

«Почему Даню Элджея не отметила?» — прокомментировал пользователь vetttements_boy.

«Кто же там? Да ладно, все знают кто», — пишет пользователь liyamurk.

«Скрытые отношения с Даней?» — спрашивает пользователь danixchoco.

Ранее Дина Саева обратилась к старшему поколению, которое критикует её в социальных сетях. «Очень грустно становится от того, что… взрослую аудиторию успех ребёнка не вдохновляет, а вызывает желание написать едкие комментарии… Очень жаль, что у вас в жизни так», — считает она.