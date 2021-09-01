Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Потоковый сервис Peacock выложил в сеть трейлер фильма «Мой сын», главную роль в котором исполнит Джеймс Макэвой. Ролик был опубликован 1 сентября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Цитата из к/ф «Стекло». реж М. Найт Шьямалан. 2019. США Кевин Крамб в обличии «Зверя»

Необычность этого проекта заключается в том, что во время съёмок Макэвой, в отличие от других актёров и членов съёмочной группы, не был ознакомлен со сценарием и вынужден был импровизировать, реагируя на происходящее на съёмочной площадке.

По сюжету фильма, главному герою Эдмонду Мюррею (Макэвой) в слезах звонит бывшая жена, она сообщает, что их семилетний сын пропал. Впоследствии выясняется, что ребёнка похитили, мужчина бросается на его поиски.

Снимает картину режиссёр Кристиан Карион («Прощальное дело», «В мае делай всё, что тебе нравится»). Премьера состоится на сайте Peacock 15 сентября 2021 года.