Вашингтон, 1 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Американская хардкор-панк группа Scream объединилась в первоначальном составе и анонсировала свой первый за 28 лет альбом, об этом сообщает портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Последний альбом группы «Fumble» был выпущен в 1993 году, а теперь, спустя 28 лет, коллектив воссоединился и приступил к записи продолжения. Продюсером новой пластинки выступит Don Zientara. Релиз под названием «DC Special» еще не имеет официальной даты, но артисты уже заявили, что закончат запись в сентябре.

Также стало известно, что бывшая группа солиста Foo Fighters Дэйва Грола, в которой он играл на барабанах и принял участие в записи двух альбомов, ищет помощь в финансировании альбома, объявив о своей кампании на Kickstarter. Те, кто поддержит группу сможет получить особенные награды — рыбалка с барабанщиком, встреча с группой в студии, постер «DC Special» и гитара Les Paul.