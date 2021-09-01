Бишкек, 1 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии подготовило проекты указов об увеличении размеров социальных пособий в честь 30-го юбилея независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Киргизский сом

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Так, предлагается повысить с 1 октября 2021 года ежемесячные выплаты детям, потерявшим кормильцев в полтора раза — до 1,5 тысячи сомов (1,3 тысячи рублей), а с 1 января 2022 года — до 2 тысяч сомов (1,7 тысячи рублей).

Детям-сиротам власти намерены выплачивать по 4 тысячи сомов (3,4 тысячи рублей) в месяц.

Пособия для инвалидов и страдающих детским церебральным параличом планируют увеличить в эти периоды сначала до 6 тысяч сомов (5,1 тысячи рублей), а затем до 8 тысяч сомов (6,8 тысячи рублей).

Соцвыплаты детям с ВИЧ/СПИД и инвалидам с детства также могут возрасти в два раза — до 8 тысяч сомов (6,8 тысячи рублей).

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