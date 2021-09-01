1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Георгий Балаков, , 22:08 — REGNUM Инициатива министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири снова обрел актуальность в Telegram. Тема эта стала предметом обсуждения в свете заявлений зампреда правительства РФ — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Фактически, тот выступил против предложения главы Минобороны и в этом телеграм-каналы увидели политическую подоплеку.

Строительство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности… надо для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск… У нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих», — процитировал отрывок из интервью Трутнева телеграм-канал «СерпомПо».

При этом сами споры на тему строительства новых городов в Сибири администратор «СерпомПо» объяснил политическим противостоянием внутри элит.

«Демарш Юрия Трутнева против новых «шойгуградов» на ДВ — это не просто шпилька в адрес Сергея Шойгу, с которым у Трутнева никогда не было теплых отношений. И, конечно, не стихийная демонстрация плюрализма мнений», — написал ТГ-канал «Временное правительство».

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автор публикации убежден, что позиция Трутнева объясняется опасениями относительно строительства новых городов. Это неизбежно перетянет на себя финансовые потоки и материальные ресурсы, которые, по мнению зампреда, можно было бы потратить с большей пользой. К тому же, новые населенные пункты приведут к оттоку населения из ряда регионов Дальнего Востока. Говоря простым языком, полпреда президента в ДФО просто «жаба душит», пишет канал.

«Но вот про «персональную ответственность» Трутнева за «показатели развития городов ДФО» говорить не приходится. Любой дальневосточный губернатор вам скажет (а нам рассказали в окружении глав трех разных субъектов), что Трутнев в любой непонятной ситуации перекладывает всю ответственность как раз на них, независимо от обстоятельств. А потом расскажет президенту, какие губернаторы плохие», — отмечает автор поста.

Аналогичную точку зрения относительно конфликта двух политических деятелей высказал телеграм-канал «Последний Инсайдер».

«Полпред президента по ДФО Трутнев отказывается имитировать энтузиазм по «минусинской авантюре» Шойгу. Так проявляется его приоритет по сфере ответственности (и блок с Хуснуллиным #ПодКовром)», — сообщил он своим читателям.

В то же время ТГ-канал советует не спекулировать на этой теме. Глубокой политической интриги в этом нет, просто у полпреда президента в ДФО есть свое видение того, как нужно развивать Дальний Восток.

«На самом деле всё скучнее: у Трутнева свои планы на вверенный ему ДФО. Он персонально отвечает за показатели развития городов ДФО. Инвестирование федбюджета в брошенный три десятилетия назад советский недострой в чужой сфере ответственности — не в интересах куратора Дальнего Востока. По Хабаровску и Владивостоку уже согласован курс на развитие агломераций (затея Хуснуллина). Полпред справедливо считает, что «сибирский проект Шойгу» оттянет на себя ресурсы, и в первую очередь — вымоет кадры с ДВ», — отмечает телеграм-канал.

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