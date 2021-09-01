Ташкент, , 21:08 — REGNUM Евросоюзные власти намерены предложить соседям Афганистана финансовую помощь в размере 600 млн евро, чтобы те разместили у себя беженцев из Афганистана, сообщает Подробно.уз.

«Возможно речь идет об Узбекистане и Таджикистане», говорится в публикации издания.

«Таким образом в ЕС надеются избежать миграционного кризиса, который может возникнуть из-за наплыва мигрантов. Власти некоторых стран Евросоюза выразили обеспокоенность, что это может спровоцировать проблемы как в 2015 году, когда в ЕС направились сотни тысяч беженцев из Сирии», отмечается в статье.

Ранее министр Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны не ехать в Европу, а оставаться в своем регионе. По его словам, задача Евросоюза стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались и люди могли там спокойно жить.