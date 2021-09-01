Москва, 1 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Актёр Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», встал на ноги. Об этом артист рассказал в личном Instagram-аккаунте 31 августа.

Скриншот с YouTube Михаил Казаков

https://www.instagram.com/p/CTPlXRNIN2l/

Казаков рассказал подписчикам, что благодаря своему хирургу Дмитрию Фалёву, он встал с инвалидного кресла и вновь может ходить. «Спасибо тебе, родной, за ноги и за всё то, что ты делаешь для этого мира», — поблагодарил он доктора.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Михаил Казаков сорвался с 12-метровой высоты. После чего он был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.