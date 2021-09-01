Вашингтон, 1 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Студия Blue Box Games опубликовала статью с ответами на самые часто задаваемые вопросы по поводу её загадочной игры Abandoned. Материал был размещён 1 сентября на сайте компании.

Georges Seguin Хидео Кодзима

Глава студии Хасан Кахраман, в частности, заявил, что провал релиза игрового тизер-приложения Abandoned был «большой катастрофой». Разработчики сообщили, что пока геймеры увидели лишь урезанную версию полного тизера, а полную Blue Box Games выпустит «в ближайшее время». При этом авторы игры не назвали точные сроки.

Студия также дала понять, что пока не готова показать Abandoned геймерам, заявила, что вообще зря анонсировала её слишком рано, а также сообщила, что Abandoned — не окончательное название игры и что позже оно будет изменено.

Для справки: на протяжении нескольких месяцев геймеры публикуют в сети различные теории по поводу этого проекта. Странные действия разработчиков натолкнули их на идею о том, что за ним в действительности стоит японский геймдизайнер Хидео Кодзима, которого многие считают мастером пиара. Поклонники серии игр Silent Hill также предположили, что Abandoned может быть как-то связана с этой франшизой.