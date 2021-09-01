Москва, 1 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Актриса Наталья Рудова высказалась о своём отношении ко Дню знаний. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 1 сентября.

Скриншот с YouTube Наталья Рудова

«Как же я ненавижу школу», — поделилась артистка. Рудова также призналась, что во время учёбы её унижали педагоги, и она до сих пор не понимает, почему для многих 1 сентября — это праздник.

ИА REGNUM напоминает, что Наталья Рудова стала известна благодаря роли в сериале «Татьянин День». В 2012 году она также сыграла в сериале «Универ. Новая общага».