* «Талибан" — запрещённая в России организация

Ташкент, , 20:54 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поздравило узбекистанцев с 30-летием независимости, сообщил в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана», отметил Кабулджанов.

По его словам, свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Узбекистана поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости Узбекистана.

Как пишет пресс-секретарь МИД Узбекистана, в послании талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «сердечно поздравляют руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости».

«Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», — говорится в послании движения.