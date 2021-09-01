Ташкент, 1 сентября 2021, 20:54 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поздравило узбекистанцев с 30-летием независимости, сообщил в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
По его словам, свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Узбекистана поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости Узбекистана.
Как пишет пресс-секретарь МИД Узбекистана, в послании талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «сердечно поздравляют руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости».