Страсбург, Франция, 1 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента, посредничающие в диалоге сербских властей и оппозиции о условиях проведения следующих парламентских выборов, подготовили для следующего раунда диалога 17 и 18 сентября в Белграде свои предложения. Об этом группа европейских парламентариев сообщила 1 сентября.

Здание Европейского парламента

В сообщении подчеркивается, что рабочая группа учла договоренности, достигнутые во время предыдущего раунда в июле, а также рекомендации международного сообщества.

В Европейском парламенте отметили, что европейские посредники встретятся в ближайшем будущем с спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем для того, чтобы подготовиться к новому раунду переговоров.

«Проектом рабочего документа мы хотели внести конструктивный вклад в процесс межпартийного диалога, сформулировав конкретные предложения. Ключ к достижению договоренности находится в руках самих участников, а их политическая воля и готовность к компромиссу будут решающими для достижения окончательного результата», — процитировал телеканал Н1 текст сообщения Европейского парламента.

Напомним, что группа депутатов Европейского парламента подключилась к диалогу сербских властей и оппозиции по поводу выборных условий после того, как ряд оппозиционных партий бойкотировал предыдущие парламентские выборы в Сербии летом 2020 года.