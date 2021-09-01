Москва, 1 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч четвертого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 между национальными сборными России и Хорватии по футболу. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

На матче будет работать израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером.

Стартовые составы команд:

Россия: Гильерме — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев — Дмитрий Баринов, Далер Кузяев — Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян — Алексей Ионов.

Главный тренер: Валерий Карпин.

Хорватия: Доминик Ливакович — Борна Соси, Деян Ловрен, Йопис Юранович, Йошко Гвардиол — Матео Ковачич, Марцело Брозович — Никола Влашич, Марио Пашалич, Иван Перишич — Андрей Крамарич.

Главный тренер: Златко Далич.

В матче со сборной Хорватии дебютирует 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. В текущем сезоне Захарян принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.