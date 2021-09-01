Москва, 1 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов высказался относительно потасовки, которую он устроил на свадьбе рэпера Моргенштерна. Он опубликовал серию роликов на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта 1 сентября.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

Джарахов назвал человека, которого он ударил по лицу, «отмороженным» и «конченным». По словам блогера, неизвестный молодой человек выслеживает его и уже не в первый раз провоцирует его на конфликт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2021 года состоялась свадьба рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. На мероприятии Эльдар Джарахов ударил другого гостя за негативное отношение к его творчеству.