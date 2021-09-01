Донецк, 1 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Три раза за сутки 31 августа украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщает 1 сентября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Гильзы. Донбасс

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы посёлка шахты «Трудовская», посёлка Старомихайловка и села Лозового.

Украинские боевики применили миномёты калибров 82 и 120 мм, а также противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатомёты АГС и стрелковое оружие. По ДНР в ходе этих обстрелов был выпущен 31 боеприпас, не считая калибра 12,7 мм и менее.