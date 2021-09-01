Мурманск, 1 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Мурманская областная станция переливания крови заготовила 93 литра антиковидной плазмы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, плазма используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией с конца января 2021 года.

Yarregion.ru Забор крови на плазму

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"На донации приходят как опытные доноры после выздоровления, так и те, кто решил помочь заболевшим коронавирусом после перенесенного заболевания. Каждый донор проходит медицинский осмотр, сдает анализы, угощается сладким чаем, сдает кровь и получает компенсацию за питание — 970 рублей. Компоненты крови проверяют, выясняют уровень антител и помещают на карантин, который длится 120 дней. Если плазма потребуется экстренно, то с помощью специальной технологии ее смогут в короткие сроки сделать безопасной для применения», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 153 носителя коронавируса. На лечении находятся 13,4 тысячи человек.