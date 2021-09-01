Белград, 1 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии подтверждено еще 3346 случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 15 человек. Такие данные 1 сентября опубликовало Министерство здравоохранения Сербии.

Коронавирус

В столице Сербии — Белграде изо дня в день увеличивается количество людей, которые хотят привиться третьей, дополнительной дозой вакцины от коронавируса. Об этом заявила чиновник городского правительства, отвечающий за вопросы социальной защиты Наташа Станисавлевич агентству «Танюг».

По ее словам, граждане Белграда могут привиться третьей дозой вакцины в одном из 25 пунктов вакцинации, без предварительной записи.

Сербские врачи характеризуют эпидемиологическую ситуацию в стране как «вызывающую тревогу».