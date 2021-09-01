Салехард, 1 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 сентября дал старт работе первых на Ямале центров цифрового образования IT-куб. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Занятия в центре цифрового образования Обдорской гимназии

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

IT-куб — это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в компьютерной сфере, начиная с семи лет. Один из классов открылся в Обдорской гимназии Салехарда, второй — в школе №17 Нового Уренгоя.

Здесь будут обучать с первого класса программированию на языках Python и Java, мобильным разработкам, программированию роботов, системному администрированию, разработке VR/AR-приложений. В IT-кубе будут заниматься и ученики профильного класса компании «Лукойл». Благодаря технологиям виртуальной реальности они смогут поработать на производстве и научиться действовать в аварийных ситуациях.

«Сегодня в нашем центре вели урок преподаватели из университетов. То есть мы видим, как специалисты из высшей школы приходят к нашим ребятам и делятся более серьезными, глубокими знаниями. Это означает лучшую подготовку для наших школьников», — отметил на открытии Дмитрий Артюхов.

До 2024 года в ЯНАО планируется открыть ещё пять центров цифрового образования IT-куб в Ноябрьске, Надыме, Лабытнанги, Губкинском и Муравленко.