Ташкент, , 20:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия провозглашения независимости Узбекистана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Узбекистана.

«Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», — говорится в документе.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия придаёт большое значение укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул Путин.