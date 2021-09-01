Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Американский рэпер Meek Mill выпустил новый сингл под названием «Blue Notes 2», в котором появился гостевой куплет от Lil Uzi Vert. 1 сентября вышло новое музыкальное видео, которое Meek Mill снял в соавторстве с Kid Art. Клип доступен на официальном YouTube-канале артиста.

Antonio Rull Рэп

«Blue Notes 2» — второй трек от Meek Mill менее чем за неделю, вышедший вслед за коллаборативный песней с Lil Durk и Lil Baby «Sharing Locations».

Тем временем Lil Uzi Vert придерживался собственного плотного графика с момента выпуска двух сольных пластинок, а также «Pluto x Baby Pluto» в прошлом году. Он выпустил «Holy Smokes» с Trippie Redd в июле, а до этого представил совместные треки с Pi'erre, Джастином Бибером, Internet Money и Pop Smoke.