Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с компании «Вимакс» 1,2 млн рублей в пользу мэрии Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Katrina_S Батут

Тем самым суд частично удовлетворил иск городской администрации к организации, чьи батуты размещаются в Екатеринбурге. Истец указывал в заявлении 7,2 млн рублей, но судебный орган снизил сумму в шесть раз.

В иске утверждалось, что компания получила указанную выше сумму в результате незаконного обогащения. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил войну батутам.

Читайте также: Свердловский губернатор объявил войну батутам