Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы нейтрализовали действовавшую в Нижнем Новгороде банду, в которую входили более 30 человек, занимавшихся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное управлении министерства внутренних дел.

Nbmlawyers.com Арест

По версии следствия, преступное сообщество автоподставщиков действовало на территории столицы Привожья с февраля 2019 года.

Его организовал 29-летний нижегородец, который вовлек в противозаконную деятельность хорошо ему знакомых людей, воспользовавшись тем, что они испытывали материальные трудности.

В банду вошли аварийные комиссары, которые приезжали для составления документов о ДТП, также эксперты, определяющие размер причиненного ущерба. Роли каждого участника преступного сообщества четко распределялись.

Злоумышленники покупали автомобили премиум-класса марок BMW, Mercedes Benz и JAGUAR, затем страховали их по договору ОСАГО и оформляли на фиктивных собственников.

После этого они организовывали до четырех инсценировок дорожно-транспортных происшествий с участием приобретенных машин, получали выплаты от страховых компаний, а дорогостоящий автомобиль продавали.

За полтора года они совершили не менее 41 подобного преступления, в результате которых страховым компаниям был причинен ущерб на сумму около 13 млн рублей.

Против членов банды автоподставщиков возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество в сфере кредитования» и «Организация преступной организации».

Теперь организатору преступного сообщества и трем его «заместителям» грозит от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 млн рублей. А остальным членам банды — от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.