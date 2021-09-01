Луганск, 1 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Миномёты калибра 120 мм применили ВСУ в отношении ЛНР накануне, 31 августа, сообщает 1 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Также украинскими боевиками при обстреле территории республики применялись станковые противотанковые гранатомёты (СПГ-9). Атаковали они район посёлка городского типа Калиново.

Напомним, за сутки 30 августа украинские боевики трижды обстреляли территорию ЛНР: по району населённого пункта Калиново-Борщеватое они выпустили 29 гранат, по району Калиново — шесть мин калибра 82 мм и по селу Молодёжное — пять гранат из подствольников.