Купертино, США, 1 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Технологическая компания Apple на своем официальном сайте объявила о приобретении Primephonic, известного сервиса потоковой передачи классической музыки, который предлагает возможность прослушивания с функциями поиска и просмотра, оптимизированными для классического звука, 31 августа.

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«Предоставление лучшего из Primephonic подписчикам Apple Music — это огромное развитие для индустрии классической музыки», — сказал Томас Стеффенс, соучредитель и генеральный директор Primephonic. «Артистам нравится сервис Primephonic и то, что мы сделали в классической музыке, и теперь у нас есть возможность присоединиться к Apple, чтобы предоставить миллионам слушателей абсолютно лучший опыт. Мы сможем вывести классическую музыку в мейнстрим и соединить новое поколение музыкантов со следующим поколением зрителей».

Primephonic больше не доступен для новых подписчиков и будет переведен в автономный режим с 7 сентября. Apple Music планирует в следующем году запустить специальное приложение для классической музыки, сочетающее классический пользовательский интерфейс Primephonic с инновациями от Apple.