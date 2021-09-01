Вологда, 1 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Вологодской области сегодня, 1 сентября, за парты сели 17 тысяч первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

«В новом учебном году в 341 школе свою дорогу к знаниям начали свыше 140 тысяч школьников, в том числе почти 17 тысяч первоклассников. Также сегодня за парты сели свыше 18 тысяч студентов вузов и почти 30 тысяч студентов колледжей и техникумов», — сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России новый учебный год начался для 17 млн школьников.