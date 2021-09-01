Мехико, 1 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Преобразование общественной жизни в Мексике идет полным ходом. Об этом в ходе правительственного доклада перед жителями страны заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Prensa Latina.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Он выделил в качестве важной темы своей стратегии решение остановить тенденцию к приватизации, в рамках которой все национальные богатства были переданы частному капиталу, в основном иностранному.

«Самое главное: мы остановили её [приватизацию] в энергетике, нефти и электричестве», — сказал Обрадор.

По его словам, ситуация с топливом изменится благодаря многомиллионным инвестициям в этот сектор.

Сфера электроэнергетики также будет подвергнута реформированию, отметил Обрадор: стратегия правительства, по его словам, заключается в модернизации устаревших электростанций, чтобы отдать предпочтение гидроэлектростанциям, которые производят более чистую энергию.

Президент Мексики затронул и другие национальные вопросы, такие как борьба с пандемией COVID-19, и поблагодарил Кубу, Аргентину, Россию, Китай, Индию и США за их решительное сотрудничество в борьбе с вирусом.