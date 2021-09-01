Киев, 1 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что «с нетерпением» ждёт встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом он сообщил через социальные сети 1 сентября.

Байден уточнил, что в ходе переговоров он намерен в первую очередь «подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, её территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне начнётся 1 сентября в 21:00 мск. Президент Украины заявил, что будет выпрашивать у Байдена новых санкций против России.