Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Kevin Abstract, ключевой участник американской хип-хоп-группы Brockhampton, в своем твиттере сообщил, что выпуск последнего альбома группы был отложен.

Antonio Rull Рэп

Артист заявил, что альбом появится только в 2022 году, написав: «Наш следующий и последний альбом от лица Brockhampton был отложен и выйдет только в следующем году». Отдельный пост креативного директора группы и члена группы Хенока Силеши подтвердил, что выпуск альбома был отложен из-за того, что группа искала новых участников. Он написал в твиттере: «Откладываю выход альбом, чтобы посмотреть, как эти новые участники, которых мы ищем, пройдут отбор».

https://twitter.com/kevinabstract/status/1432804672989896704

Kevin Abstract ранее заявил, что альбом увидет свет в конце этого года. Напомним, что он станет продолжением шестому студийному альбому группы «Roadrunner: New Light, New Machine», который вышел в апреле.