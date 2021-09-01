Мадрид, 1 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Власти Испании ввели режим повышенного уровня опасности из-за сильных дождей и гроз. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство AEMET.

Ливень

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Местные СМИ сообщают, что сложная ситуация из-за осадков сложилась в каталонском муниципалитете Таррагона и валенсийской провинции Кастельон. Также ливни прошли в столице страны Мадриде, из-за чего в ряде туннелей с автомобильными дорогами возникли подтопления. Пострадали от непогоды и линии метро города.

Телеканал TVE также сообщает, что 5,5 тысяч жителей таррагонского муниципалитета Альканар остались без электричества. Местные власти рекомендуют жителям Альканара не покидать своих домов.

Оранжевый уровень опасности введен в Арагоне, Кастилии-ла-Манче, Мадриде, Наварре, Валенсии и Мурсии.