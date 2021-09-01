* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 1 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально прекратил своё существование как юридическое лицо.

Adra.gov.az Пустой баннер

Это, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, произошло 31 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 августа пополнил реестр запрещённых в России организаций. Деятельность этой структуры в России признана экстремистской.