Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. 30-летний экс-вратарь сборной России по футболу Станислав Крицюк перешел в санкт-петербургский «Зенит» и уже провел первую тренировку в новой команде. Об этом 1 сентября сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

Летом этого года «Зенит» покинул 29-летний вратарь сборной России Андрей Лунев, присоединившийся к леверкузенскому «Байеру» на правах свободного агента. Контракт голкипера с немецким клубом рассчитан до середины 2023 года.

11 сентября «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом» в рамках седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».