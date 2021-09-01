Тамбов, 1 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В День знаний в Тамбовской области заработали десятки новых современных образовательных учреждений как в городах, так и в сельских населенных пунктах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Tambov.gov.ru 1 сентября. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

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Марафон открытий новых площадок, созданных в рамках нацпроекта «Образование», прошел в формате телеконференции на базе новой «Школы-ЭКОТЕХ» в Котовске. В ходе телемоста, который связал муниципальные образования региона, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил учащихся и педагогов и пожелал им успешной творческой работы в созданных центрах.

К участию в областном марафоне открытий дистанционно присоединились школы, колледжи и техникумы, центры творчества из 30 муниципальных образований области.

Так, в лицее № 14 имени А.М. Кузьмина Тамбова открылся школьный «Кванториум». Это один из 48 первых школьных технопарков, созданных в стране в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В кванториуме оснащены цифровые лаборатории по физиологии, экологии, нейротехнологиям. Ученики смогут работать на цифровых микроскопах и демонстрационном оборудовании, которое позволит проводить не только лабораторные работы по биологии в рамках основных образовательных программ, но и разрабатывать новые программы. Заниматься в современном технопарке смогут не только лицеисты, но и ребята из других учебных заведений.

В Мичуринске открывшийся центр цифрового образования IT-куб станет главным пространством для получения ребятами знаний в перспективной сфере интеллектуальных технологий. Занятия будут проводиться в шести классах-кубах. Взаимодействие с компаниями-лидерами IT-рынка, опытными наставниками составит профориентационный комплекс нового уровня, который объединит возможности системы образования и реального сектора экономики.

Национальный проект помог и сельским школам. Сегодня в регионе открылся 41 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Благодаря этим центрам у сельских школьников появилась возможность осваивать геоинформационные технологии, 3-d моделирование, виртуальную реальность, робототехнику и другие компетенции 21 века, необходимые для профессий будущего. Кроме того, в семи сельских школах отремонтированы и переоснащены спортивные залы.

А в Знаменской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открылась «Доброшкола». Здесь обновлена материально-техническая база и содержание образования по предметной области «Технология» и дополнительному образованию. Учебные помещения стали более современными и уютными, в них выделены зоны теоретических и практических занятий. Интерьер подобран в соответствии со специальным подходом к организации образовательного пространства для детей с ОВЗ. Преобразилась швейная мастерская, она была отремонтирована и дооснащена мебелью и компьютеризированным оборудованием. Открыт новый профиль трудового обучения «Персонал сферы обслуживания», созданы новые мастерские по вязальному делу, декоративному садоводству и ландшафтному дизайну. Это поможет детям в успешном освоении школьной программы, формировании жизненных компетенций и трудовых навыков.

Губернатор отметил, что благодаря нацпроекту у тамбовских учеников появились новые, уникальные возможности.