Ханты-Мансийск, 1 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В трёх поселениях Сургутского района Югры 1 сентября 2021 года открылись киберклассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пресс-служба администрации Сургутского района В одном из киберклассов

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Всего в Сургутском районе теперь действуют семь киберклассов. Все оснащены современным оборудованием для занятий по компьютерному спорту. Под руководством тренера здесь смогут заниматься не менее 10 человек. В районе три года назад создали концепцию развития киберспорта, в соответствии с которой создан Центр компьютерного спорта.

«В Барсово, в Локосово, в Русскинской теперь представлена возможность заниматься современными видами спорта. Киберспорт — от слова «спорт», да не совсем традиционный, но это новый вид спорта», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что в на сегодня киберспортом в Сургутском районе занимаются порядка 150 человек.