Москва, , 19:47 — REGNUM Молниеносное по историческим меркам развитие военно-политической обстановки в Южной Азии и Закавказье вызывает многочисленные вопросы и даже недоумение у привыкшей к иллюзии стабильности и благополучия публики во всех концах света.

Афганистан

Между тем, эта мнимая молниеносность напрямую связана с реальными процессами последних лет.

Например, именно приход к власти Пашиняна, его «многовекторная» политика и отказ от предыдущих договоренностей подтолкнули Азербайджан в открытом союзе с Турцией начать и выиграть войну за возвращение Карабаха. Переизбрание Пашиняна означает согласие армянского общества с его политикой, которую уже несколько лет назад приходилось оценивать как лучший шанс для получения азербайджано-турецкого контроля над регионом.

Экспансия Анкары в Азербайджан и далее на восток, где уже созданы «подушки» мягкой силы, опасны не только для турецких партнеров, но и для самой Турции с ее слабеющей экономикой и внутриполитическими проблемами.

Официальная на уровне заявлений глав государств связка Анкара — Баку — Исламабад представляется неустойчивой и временной. Вторая по военной мощи страна НАТО Турция и ядерная держава Пакистан — один из ближайших союзников Китая — вряд ли будут считаться с Азербайджаном.

В то же время, пытаясь распространить свое влияние от Магриба до Афганистана, эффективно используя «мягкую силу», Анкара явно переоценивает свои возможности. Заявления о продолжении военной миссии в Афганистане и взятии под охрану аэропортов оказались блефом, рассчитанным скорее на внутреннего, пусть даже пантюркистского пользователя.

По состоянию на 1 сентября турецкое посольство сосредоточено в аэропорту Кабула, то есть фактически эвакуировано, в отличие от российского, продолжающего свою работу в ожидании установления законной власти в стране. Будет ли эта власть признана Россией законной — компетенция только высшего руководства нашей страны.

Шоком для мирового сообщества стало не то, что США и другие страны вывели свои войска из Афганистана, — это было известно давно. Шоком, пощечиной стало то, как позорно они бежали, буквально сбрасывая людей с шасси своих самолетов.

Долгосрочное синергетическое влияние победы Азербайджана и Турции в Карабахе, а также взятие талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана сложно оценивать. Эти события произошли в историческом смысле подряд и неизбежно усилят пафос радикальных мусульманских кругов. Такое давление приведет к ослаблению неустойчивых режимов постсоветской Центральной Азии (ЦА), которые и без этого и давно подвержены этому влиянию.

Пакистан, имеющий огромное и взаимное исторически-племенное влияние на ситуацию в Афганистане, вряд ли поддержит влияние Турции в этой стране. Особенно учитывая свои стратегические отношения с КНР, для которой стабилизация и развитие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного округа с численностью населения, сопоставимым с населением всего Афганистана, является одной из ключевых задач.

Кроме того, отношения пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с некоторых пор оставляют желать лучшего, в том числе из-за разницы в государственном и родоплеменном отношении к границам, то есть начиная с «линии Дюранда», существующей с подачи британских колонизаторов с 1893 г. только на бумаге.

Вмешательство Индонезии также маловероятно. В этой стране проживает в 3 раза больше мусульман, чем в Турции, она не относится к тюркскому миру и скорее конкурирует с Турцией за влияние, хотя и сотрудничает с ней. Скорее всего, так же будут вести себя и другие мусульманские страны Юго-Восточной Азии, где не заняло серьезные позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако неизбежные провокации в отношении ислама как мировой традиционной религии в состоянии объединить не только конкурентов, но и прямых противников.

В этой связи вызовы для постсоветских республик ЦА наиболее очевидны, именно они находятся на перекрестке интересов и Китая как глобальной силы, и набирающей амбиции Турции, и вечного дестабилизатора и колонизатора Евразии Великобритании с ее верным идейным последователем — США.

В некоторых новых или новоназванных столицах не понимают, что Москва не только де-юре, но и де-факто признала их независимость, что они вольны распоряжаться своей судьбой уже 30 лет. При этом объективным гарантом государственности всех постсоветских республик является только Россия — пока они сами не захотят ее лишиться, как это случилось с Украиной.

Угрожать России некими внешними факторами, созданными не без их участия, и тут же просить о помощи, не только постыдно, но и не эффективно. Безопасность и развитие государств СНГ — задача, в первую очередь, самих этих государств. А потом уже интеграционных структур с Россией, в том числе, оборонных, а не только экономических. Интеграция не бывает односторонней, иначе это колонизация, хищничество.

Армяно-азербайджанский конфликт привел к массовым дракам по всей России, противостояние диаспор ЦА — к высылке сотен мигрантов. В дальнейшем неизбежно ужесточение всех требований к сотрудничеству с постсоветскими республиками — для России недопустимо включение внешних конфликтов во внутреннюю повестку.

Главный урок происходящего — необходимость скоординированного, комплексного, системного и последовательного подхода к вопросам евразийской безопасности во всем многообразии форматов. Именно это на годы станет главной задачей.

Александр Савельев