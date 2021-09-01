Тамбов, 1 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 1 сентября, принял участие в торжественном открытии инновационной школы в моногороде Котовске, рассчитанной на 800 учеников, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область. Открытие новой школы в моногороде Котовске

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Глава региона поздравил с этим событием учеников, педагогов и родителей.

«Эта школа по сути — новый университет будущего. На одной площадке сконцентрированы все важные объекты образовательной инфраструктуры: технопарк, инновационные классы, сверхсовременное оборудование. Здесь созданы все условия для предпрофессиональной подготовки, чтобы молодой человек смог осознанно сделать выбор своей будущей профессии. Это замечательный объект, являющийся украшением всей системы образования региона», — сказал Александр Никитин.

Он подчеркнул, что рад разделить в этот день радость с детьми и родителями от появления такой красивой и современной школы.

Концепция «Школы-ЭКОТЕХ» разработана с учетом комплексной программы развития моногорода. Инновационная образовательная программа здесь будет объединена с программами дополнительного образования и раннего профессионального обучения. Это позволит сформировать у школьников предпринимательские компетенции, проектную деятельность, а также компетенции в области технического творчества, экологической и информационной безопасности, профессиональной мобильности. Реализация концепции «Школы-ЭКОТЕХ» осуществляется под научным руководством ТГУ Г.Р. Державина.

Власти подчеркивают, что новая школа была Котовску очень нужна. Ее открытие ликвидирует в городе обучение во вторую смену, откроет новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования. В школе создано 12 образовательных центров — центр экологического образования, общественно-научный центр, арт-центр, естественнонаучный центр, центры прикладной математики, физкультуры и спорта, цифрового и гуманитарного образования, а также центр безопасности, центр зарубежной филологии, информационно-библиотечный центр, технопарк, IT-куб.

В отдельном корпусе расположен детский технопарк. Там школьники смогут проходить профориентацию, получать инженерно-технологическое образование, заниматься техническим творчеством.

Особое внимание уделено здоровью детей. Для занятий физкультурой оснащены тренажерный зал и два спортивных зала. А для комплексного здорового питания — современная столовая.

Школа сможет в полном объеме реализовать государственную программу «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения: здесь есть пандусы, лифты, кабинеты гигиены, специальная мебель и учебное оборудование, широкие дверные проемы и беспорожковые входы для колясок.

Строительство инновационной школы велось в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На ее возведение было направлено почти 957 млн рублей. Из них 729 млн рублей — средства федерального бюджета.