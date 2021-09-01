Москва, 1 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в июле 2021 года снизился до 4,5% от экономически активного населения, что является самым низким показателем с осени 2019 года. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 1 сентября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Бен Шан. Безработица

Напомним, уровень безработицы в июне составлял 4,8%, в мае — 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Согласно данным Росстата, в июле 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

При этом, по данным Роструда, к концу июля в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 1,1 миллиона человек.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле, согласно оценке Росстата, составила 75,5 миллиона человек.