Киев, , 19:44 — REGNUM Санкций в отношении России в связи с «Северным потоком — 2» намерен просить у американского президента Джо Байдена его украинский коллега Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Вашингтоне, сообщает 1 сентября «Укринформ».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Украины в преддверии встречи заявил журналистам, что если Россия достроит СП-2, то Киев намерен «бороться» с ним. «Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии (подразумевая антироссийские санкции — прим. ИА REGNUM)», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне начнётся 1 сентября в 21:00 мск.

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