Вологодская область, 27 апреля, 2012, 10:44 — ИА Регнум. Около 100 обманутых дольщиков из Череповца едут на митинг в Вологду. Мероприятие состоится в пятницу, 27 апреля, в 14 часов на площади Чайковского в областной столице, сообщает ИА СеверИнформ.

"Ситуация очень напряженная, - рассказал корреспонденту агентства один из обманутых дольщиков Михаил Ревин. - Главное, что вся эта ситуация развивается очень медленно. Потому что в области не принят закон, который мог бы защитить вологжан при подобных ситуациях. Мы едем в Вологду, чтобы выразить свое отношение к этой ситуации. Если бы мы не надеялись, что можем что-то изменить, мы бы не поехали в Вологду".

Напомним, что этот митинг согласован с Администрацией города Вологды. Дольщики приглашают всех заинтересованных лиц присоединится к ним на этой акции.