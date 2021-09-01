Киев, , 19:42 — REGNUM Правительство Украины уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ Espch.ru

О соответствующем решении вечером 1 сентября заявил народный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

О причинах принятого решения ничего не сообщается.

Отметим, что в сентябре 2019 года Лищина был переназначен на должность заместителя министра юстиции Украины — уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа лидер оппозиции Виктор Медведчук, обвиняемый властями в государственной измене, подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. В начале августа ЕСПЧ открыл производство по иску лидера ОПЗЖ к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом, которое продолжается с середины мая.